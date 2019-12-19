В ТКГ не знают, состоится ли обмен пленными до конца года

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Что касается списков, то они есть. Я не буду называть цифры, потому что они постоянно меняются. Мы постоянно работаем над тем, чтобы подтвердить как можно больше людей. Тема обмена пленными является предметом переговоров в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, поэтому нам сначала надо завершить переговоры. Мне сейчас очень сложно сказать, что будет до конца года”, – заявила Лутковская на брифинге.