До 17 травня мільйони громадян Англії зможуть отримати COVID-паспорти. Документ дасть змогу подорожувати за кордон та не проходити карантин і не здавати тест на антитіла.

Про це повідомляє The Guardian.

Інсайдери повідомили про те, що такі паспорти відрізнятимуться від внутрішніх сертифікатів про проходження вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Очікується, що їх покажуть наступного місяця до того, як буде оголошено про нові правила та обмеження стосовно міжнародних поїздок.

Міністр транспорту Грант Шаппс сказав з цього приводу, що COVID-паспорти будуть обов’язковим пунктом для того, аби британці змогли літати за кордон та повертатися. На його думку, це найліпший спосіб для відкриття кордонів.

За словами одного інсайдера міністерства, головна мета COVID-паспортів – надати паперовий чи цифровий документ країнам, де вимагають довести факт отримання вакцини проти коронавірусу. Другий інсайдер сказав, що в уряді говорять про те, що документ обов’язково має бути на паперовому носії. Третій інсайдер розповів про те, що в міністерстві закордонних справ консультуються з цього приводу з представництвами інших країн, де вже запровадили чи планують вводити COVID-паспорти, аби вони мали однакові стандарти сертифікації.

Попередньо, COVID-паспорти можуть з’явитися 10 травня, а про нові правила та обмеження щодо перетину кордону стане відомо 17 травня.

Наразі британцям заборонено подорожувати за кордон. Ті, хто повертається в країну, мають пройти карантин протягом 10 днів.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.