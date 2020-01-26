Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению Отдела по борьбе с инфекционными заболеваниями Агентства здравоохранения округа Ориндж, заболевшим является мужчина, который приехал из китайского города Ухань. Его госпитализировали в изолятор, состояние у него удовлетворительное.

Это третий зафиксированный случай в США. Всего в мире зафиксировано более 2000 заболевших, а число смертей в Китае выросло до 56.

На материковом Китае – 98 % подтвержденных случаев инфекции.

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Стоит отметить, что Китай запретил торговлю дикими животными по всей стране.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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