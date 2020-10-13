Во вторник, 13 октября, в Киеве на Крещатике полицейские совместно с бойцами корда провели спецоперацию по задержанию группы грабителей. Злоумышленники подстерегали жертв у точек обмена валют и грабили их.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Спецоперацию по задержанию грабителей провели сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции и оперативники полиции Киева с привлечением бойцов КОРДа.

Злоумышленники пытались скрыться, протаранив четыре автомобиля. Бойцы КОРДа были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие. Вследствие выстрелов никто не пострадал, злоумышленников задержали.

“Фигурантами оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как они сегодня на улице Леси Украинки отобрали сумку с деньгами “, – сообщили в Нацполиции.

Фото: Нацполиция

На месте событий работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причастность фигурантов дела к аналогичным преступлениям на территории Украины.

Обычный вечер на Крещатике в центре Киева. pic.twitter.com/uv7tsjA6gU — Сергей из Киева. (@SergUA63) October 13, 2020