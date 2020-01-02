Об этом сообщает турецкое агенство “Анадолу“.
Как сообщалось ранее, подозреваемый в финансовых махинациях бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон сбежал от суда в Японии в Ливан.
Известно, что 30 декабря он сбежал из-под домашнего ареста в Осаке, Япония. После он незаконно прибыл в аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле, Турция. Оттуда Гон отправился на свою родину — в Ливан — где пребывает до сих пор.
Турецкая полиция начала расследование инцидента, семеро возможных пособников побега Гона были арестованы.
“Семь человек, в том числе четыре пилота частной авиакомпании, перевозившей Гона, два сотрудника наземного персонала и директор частной компании по перевозке грузов, были помещены под стражу”, — говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре 2018 года совет директоров японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., Ltd решил уволить своего председателя Карлоса Гона, который подозревается в сокрытии доходов и в махинациях.
- В декабре токийская прокуратура предъявила обвинения Карлосу Гону и его помощнику обвинения в искажении финансовых отчетов компании. Спустя 11 дней Карлосу Гону предъявили новые обвинения.
- Позднее его неоднократно арестовывали, а в марте суд в Токио принял решение освободить Гона под залог в размере 1 млрд йен (около $8,9 млн).
- Уже в апреле он был вновь взят под стражу.