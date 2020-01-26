Количество погибших в результате землетрясения в Сиврицком регионе Элязыг возросло до 31 человека.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

На данный момент 1556 человек обратились в больницы за помощью, 382 из них получили различные травмы.

Сразу после сообщений о землетрясении и обрушениях зданий в регион выехали министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум и министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Министерство по чрезвычайным ситуациям отправило в регион 9 554 палатки, а другим пострадавшим были доставлены продукты питания и средства первой необходимости.

В результате землетрясения 76 зданий полностью разрушены, 642 – серьезно повреждены, а 425 – имеют незначительные и умеренные повреждения.