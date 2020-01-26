Об этом сообщает агентство Anadolu.
На данный момент 1556 человек обратились в больницы за помощью, 382 из них получили различные травмы.
Сразу после сообщений о землетрясении и обрушениях зданий в регион выехали министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум и министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Министерство по чрезвычайным ситуациям отправило в регион 9 554 палатки, а другим пострадавшим были доставлены продукты питания и средства первой необходимости.
В результате землетрясения 76 зданий полностью разрушены, 642 – серьезно повреждены, а 425 – имеют незначительные и умеренные повреждения.
- Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 25 января примерно в 20:55 по местному времени в городе Сиврице. Подземные толчки ощущались также в соседней Сирии, Ливане и Иране.
- В провинции Элязыг погибло 17 человек, а в Малатье – четыре.