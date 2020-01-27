Об этом сообщает агентство Anadolu.
Мама и девочка пробыли под обломками дома более суток. Сначала спасатели нашли девочку, а через четыре часа ее маму.
Агентство Anadolu опубликовало видео спасения семьи.
[VIDEO] #Baby and #mother rescued 24 hours after #earthquake in #Elazig https://t.co/4F8Ew2FBWT pic.twitter.com/7DGihDFZKE
— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 26, 2020
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 25 января примерно в 20:55 по местному времени в городе Сиврице. Подземные толчки ощущались также в соседней Сирии, Ливане и Иране. В провинции Элязыг погибло 17 человек, а в Малатье – четыре.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате землетрясения 76 зданий полностью разрушены, 642 – серьезно повреждены, а 425 – имеют незначительные и умеренные повреждения.
- Ранее сообщалось, что количество погибших в результате землетрясения в Сиврицком регионе Элязыг возросло до 31 человека.