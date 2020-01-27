В Турции спасатели из-под завалов дома извлекли женщину и ее 2-летнюю дочь.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Мама и девочка пробыли под обломками дома более суток. Сначала спасатели нашли девочку, а через четыре часа ее маму.

Агентство Anadolu опубликовало видео спасения семьи.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 25 января примерно в 20:55 по местному времени в городе Сиврице. Подземные толчки ощущались также в соседней Сирии, Ливане и Иране. В провинции Элязыг погибло 17 человек, а в Малатье – четыре.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате землетрясения 76 зданий полностью разрушены, 642 – серьезно повреждены, а 425 – имеют незначительные и умеренные повреждения.