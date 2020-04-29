В Турции из-за эпидемии COVID-19 школы останутся закрытыми до конца мая.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Министр образования Турции Зия Сельчук заявила в среду, что закрытие школ продлевается до конца мая в рамках ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, Анкара объявила о первоначальном закрытии школ 12 марта после первого случая заражения COVID-19.

В настоящее время насчитывается около 115 тысяч случаев заражения и 3 тысячи смертельных исходов.