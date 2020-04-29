Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Министр образования Турции Зия Сельчук заявила в среду, что закрытие школ продлевается до конца мая в рамках ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.
Напомним, Анкара объявила о первоначальном закрытии школ 12 марта после первого случая заражения COVID-19.
В настоящее время насчитывается около 115 тысяч случаев заражения и 3 тысячи смертельных исходов.
- Парламент Турции принял закон, который позволит освободить десятки тысяч заключенных, чтобы облегчить переполненность тюрем и защитить заключенных от коронавируса.