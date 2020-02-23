В турецкой провинции Ван в результате землетрясения погибли восемь человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в городе Хой провинции Западный Азербайджан. Жертвы и разрушения зарегистрированы в селах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале.

По предварительным данным, шесть из восьми погибших из села Озпынар, еще один – в селе Гювенлик.

Фото: AA, Zafer Tayfur

Пять раненых госпитализированы. Поисково-спасательные работы продолжаются.