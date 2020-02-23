Об этом сообщает агентство Anadolu.
По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в городе Хой провинции Западный Азербайджан. Жертвы и разрушения зарегистрированы в селах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале.
По предварительным данным, шесть из восьми погибших из села Озпынар, еще один – в селе Гювенлик.
Фото: AA, Zafer Tayfur
Пять раненых госпитализированы. Поисково-спасательные работы продолжаются.
- 28 января в турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 4,8.