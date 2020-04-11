В Турции объявили о введении 48-часового комендантского часа в 31 провинции в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19.

Об сообщает издание Anadolu.

Отмечается, что запрет на выход из дома вступил в силу с полуночи 11 апреля и будет действовать до 00:00 часов 13 апреля.

Ограничительная мера охватывает также столицу страны, Анкару, и крупнейший мегаполис Турции – Стамбул.

Губернаторам провинций направлен соответствующий циркуляр.

В пятницу Министерство здравоохранения Турции подтвердило еще 98 смертей от коронавирусной инфекции. Общее число жертв пандемии в стране достигло 1006 человек.

Число зараженных коронавирусом возросло до 47 029. Выздоровели и были выписаны из больниц 2423 пациента.