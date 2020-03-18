Министр охраны здоровья Турции Фахреттин Коджа официально подтвердил, что в стране от коронавируса умер 89-летний пациент.

Об этом сообщает Аnadolu.

Министр отметил, что умерший заразился от человека, который был в Китае.

В целом, количество заразившихся за двое суток возросло вдвое и сейчас составляет 98.

“У нас сегодня первый случай смерти от коронавируса, скончался 89-летний пациент, который контактировал с больным, заразившимся в Китае. Общее количество зараженных сейчас составляет 98”, – сказал министр.

В Турцию уже запретили въезд иностранцам из девяти европейских стран, где большое количество зараженных. Также запрет распространяется на иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали эти страны.

Туристический сезон в стране перенесли с конца марта на конец апреля.

Первый случай заражения коронавирусом в Турции подтвердили 10 марта.