Об этом сообщает Аnadolu.
Министр отметил, что умерший заразился от человека, который был в Китае.
В целом, количество заразившихся за двое суток возросло вдвое и сейчас составляет 98.
“У нас сегодня первый случай смерти от коронавируса, скончался 89-летний пациент, который контактировал с больным, заразившимся в Китае. Общее количество зараженных сейчас составляет 98”, – сказал министр.
В Турцию уже запретили въезд иностранцам из девяти европейских стран, где большое количество зараженных. Также запрет распространяется на иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали эти страны.
Туристический сезон в стране перенесли с конца марта на конец апреля.
Первый случай заражения коронавирусом в Турции подтвердили 10 марта.
- 23 февраля власти Турции и Армении приняли решение временно закрыть границу с Ираном из-за опасности распространения коронавируса.