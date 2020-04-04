В Турции ввели запрет на выход на улицу людям младше 20 лет.

Об этом сообщает Anadolu.

“Вводится комендантский час для лиц моложе 20 лет. Жители обязаны носить защитные маски в местах скопления людей, в том числе в супермаркетах и ​​на рынках”, – заявил Эрдоган.

Также в стране на 15 дней закрыли на въезд и выезд 30 крупных городов, в частности, Стамбул.

По данным центра Джона Хопкинса, в Турции зафиксировано более 20 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умерло 425 человек.