Об этом сообщает Anadolu.
“Вводится комендантский час для лиц моложе 20 лет. Жители обязаны носить защитные маски в местах скопления людей, в том числе в супермаркетах и на рынках”, – заявил Эрдоган.
Также в стране на 15 дней закрыли на въезд и выезд 30 крупных городов, в частности, Стамбул.
По данным центра Джона Хопкинса, в Турции зафиксировано более 20 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умерло 425 человек.
- Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн. Более 50 тысяч человек погибли.