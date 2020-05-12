В Турции объявили о намерении тестировать на коронавирус всех прибывающих в аэропорты пассажиров уже с начала лета.

Об этом сообщает турецкое издание Airport Haber.

Уточняется, что речь идет в первую очередь об аэропортах основных туристических провинций Турции, среди которых Анталья.

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя, государство уже готовится к постепенному возобновлению работы туристической отрасли.

“Министерство здравоохранения страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров”, – сказал он.

При этом министр также подчеркнул, что по прибытию в Турцию пассажиры будут проходить тестирование на коронавирус еще до прохождения паспортного контроля.