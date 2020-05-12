Об этом сообщает турецкое издание Airport Haber.
Уточняется, что речь идет в первую очередь об аэропортах основных туристических провинций Турции, среди которых Анталья.
По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя, государство уже готовится к постепенному возобновлению работы туристической отрасли.
“Министерство здравоохранения страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров”, – сказал он.
При этом министр также подчеркнул, что по прибытию в Турцию пассажиры будут проходить тестирование на коронавирус еще до прохождения паспортного контроля.
- В российских СМИ сообщили об открытии туристического сезона для иностранцев в Турции уже в конце мая, в Турции это не подтверждают.