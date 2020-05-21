Об этом сообщает пресс-служба Turkish Airlines.
Внутренние перелеты компания возобновит с 4 июня.
“Все наши международные перелеты приостановлены до 10 июня 2020 года, а также все наши внутренние перелеты приостановлены до 4 июня 2020 года”, – говорится в сообщении.
Ранее в Turkish Airlines отмечали, что в июне возобновят авиаперелеты в 19 стран, а до сентября их количество составит 99.
Также сообщалось, что 60% внутренних рейсов авиакомпании будет возобновлено уже в июне.
Стоит отметить, что до пандемии коронавируса Turkish Airlines летала в 126 стран мира.
- 15 июня – главная ориентировочная дата для начала международного туризма. Свои границы уже готова открыть даже Италия, а Хорватия принимает туристов по-тихому.