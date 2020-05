Заявление опубликовано на официальной странице Twitter.

В Twitter считают, что указ угрожает свободе слова в Сети.

“Этот исполнительный указ отражает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству. Попытки в одностороннем порядке нарушить (раздел 230 закона о порядочность в СМИ) угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете”, – сказано в заявлении.

This EO is a reactionary and politicized approach to a landmark law. #Section230 protects American innovation and freedom of expression, and it’s underpinned by democratic values. Attempts to unilaterally erode it threaten the future of online speech and Internet freedoms.

— Twitter Public Policy (@Policy) May 29, 2020