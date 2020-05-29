Заявление опубликовано на официальной странице Twitter.
В Twitter считают, что указ угрожает свободе слова в Сети.
“Этот исполнительный указ отражает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству. Попытки в одностороннем порядке нарушить (раздел 230 закона о порядочность в СМИ) угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете”, – сказано в заявлении.
This EO is a reactionary and politicized approach to a landmark law. #Section230 protects American innovation and freedom of expression, and it’s underpinned by democratic values. Attempts to unilaterally erode it threaten the future of online speech and Internet freedoms.
— Twitter Public Policy (@Policy) May 29, 2020
Также они отметили, что соответствующий закон защищает американские инновации и свободу слова, основываясь на демократических ценностях.
- Как сообщалось ранее, социальная сеть Twitter обозначила сообщения президента США Дональда Трампа, в которых раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента с помощью почты из-за эпидемии, как такие, в которых может быть фейковая информация.
- В ответ Трамп пригрозил закрыть в стране социальные сети из-за якобы мошенничества на выборах.
- Гендиректор Facebook Марк Цукерберг раскритиковал позицию Twitter в отношении спорных постов президента США Дональда Трампа. Гендиректор Twitter Джек Дорси ответил на критику.