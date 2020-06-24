Социальная сеть Twitter начала тестировать функцию аудиосообщений и столкнулась с рядом проблем, к решению которых оказалась не готова.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, Twitter активно борется с распространением неправдивой информации и деликатного контента. В ноябре 2019 года Twitter ужесточил свою модерационную политику.

Под модерацию попадают посты с “деликатными материалами”. Это фото и видео, изображающие сцены физического насилия, несчастные случаи, человеческие выделения (кал, сперма, кровь и пр.), так называемый “взрослый контент” (сюда относятся изображения полового акта (в том числе — рисунки и мультипликация), а также фотографии обнаженных людей).

Тем, кто делится подобным контентом, рекомендуется сделать свои профили закрытыми. Для просмотра постов, которые алгоритмы соцсети пометили как “деликатные материалы”, пользователям необходимо дополнительно подтверждать свое решение ознакомиться с ними:

17 июня Twitter начал тестировать новую функцию. Пользователи устройств на iOS получили возможность публиковать на своих страницах не только текст, фото и видео, но и аудиосообщения длительностью до 140 секунд. Однако к модерации деликатного контента формате аудиозаписей соцсеть оказалась неготова.

Уже в день тест-запуска этой функции пользователи начали использовать ее для записи, например, звуков порно. Один из пользователей в комментариях под постом официального аккаунта соцсети показал пример такого аудиосообщения и спросил: “Вы этого хотели?.

Проблем с аудитвитами может быть больше: мнения экспертов

Журналисты проекта OneZero опросили экспертов в области модерации контента и этики. Специалисты поделились мнениями о ситуации и предложили варианты решения проблемы.

Эвелин Доук, преподаватель Гарвардской юридической школы, которая изучает регулирование речи в Сети отметила, что эта функция сама по себе не является ни плохой, ни хорошей. Однако негативные последствия ее использования будут обнаруживаться в любом случае (и речь тут идет не только об аудиопорно).

“Тут, как и на любой новой платформе для контента в Интернете, будут присутствовать все плохие вещи — это будут ненавистнические высказывания, дезинформация, угрозы, издевательства. Мы знаем, что теперь это — часть Интернета”, — сказала она.

Ассистент профессора в Университете Колорадо Кейси Фислер, чьи исследования сосредоточены на цифровой этике и праве, также обратила внимание на то, что контент для взрослых в формате аудио, не помеченный как “деликатный” — не единственная проблема, которую принесет новая функция.

Преподаватель Фислер, профессор Аарон Цзян также указал на то, что звуки порно — только одно из множества возможных злоупотреблений на платформе.

Не менее распространенными могут стать посты, где люди, например, просто громко кричат в микрофон. По его словам, “традиционные” злоупотребления (как посты с оскорблениями или домогательствами), также могут перейти в аудиоформат. Эксперт подчеркнул, что слышать слова ненависти гораздо более неприятно, чем их читать, следовательно, авторы таких сообщений должна называться более сурово.

Специалист добавил, что еще одной потенциальной проблемой может стать появление аудиозаписей, прослушивание которых могут быть травматичным.

“Что, если кто-то загрузит аудио о том, как кто-то совершает самоубийство? Это было бы очень травматично для пользователей и модераторов”, — сказал он.

Эксперт указал и на то, что бороться с чувствительным контентом в формате фото и видео проще. Например, если размывать “деликатные” изображение. В таком случае пользователь будет иметь приблизительное представление о том, что его ждет, и на основе этого примет решение, хочет ли смотреть на это.

Аналогичное решение возможно и для звукового контента. Одним из возможных решений, по словам Цзяна, могло бы стать автоматическое транскрибирование аудиосообщений и возможность предварительного просмотра текста. Но и это решение, отметил эксперт, не универсально.

“Но это далеко не идеальное решение. С одной стороны, технология распознавания голоса совершает ошибки, она предвзята и ​​не так хороша в распознавании речевых паттернов и акцентов женщин, небелых людей, людей, не говорящих на английском языке. Некоторые звуки могут быть трудными для перевода. Если вы действительно сосредоточены на борьбе с притеснениями или разжиганием ненависти, вы можете захотеть сделать автоматическую транскрипцию. Но как вы будете транскрибировать звуки порно или крики?”, — подчеркнул Цзян.

Еще одна проблема, связанная с аудиотвитами, — их недоступность для глухих и слабослышащих людей. Блэйк Нитко, глухой, работающий координатор социальных сетей в Национальном техническом институте глухих при Рочестерском технологическом институте, отметил, что не считает идею с транскрипцией аудиосообщений идеальной. Он осудил соцсеть за то, что эта проблема, как и другие, будет решаться уже после запуска новой функции.

“Вы можете сказать, что будут автоматически генерируемые подписи. Эта технология далека от совершенства и не является жизнеспособным решением. Я полностью понимаю стремление быть инновационными и находить способы изменить формат в социальных сетях… Но вы абсолютно точно должны убедиться в том, что ваша платформа полностью доступна для, ДО того, как вы выпустите новую функцию”, — считает Нитко.

На фоне активного обсуждения вышеизложенного в Сети, представители Twitter выступили с заявлением, в котором признали, что не смогли решить все эти проблемы.

В Twitter указали, что рассматривают возможность введения транскрипции для аудиотвитов. Также компания работает над внедрением дополнительных систем мониторинга чувствительного контента для его последующей маркировки. Они, как обещают в компании, появятся до того, как функция станет доступна для всех пользователей.