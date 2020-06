Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, Twitter активно борется с распространением неправдивой информации и деликатного контента. В ноябре 2019 года Twitter ужесточил свою модерационную политику.

Под модерацию попадают посты с “деликатными материалами”. Это фото и видео, изображающие сцены физического насилия, несчастные случаи, человеческие выделения (кал, сперма, кровь и пр.), так называемый “взрослый контент” (сюда относятся изображения полового акта (в том числе — рисунки и мультипликация), а также фотографии обнаженных людей).

Тем, кто делится подобным контентом, рекомендуется сделать свои профили закрытыми. Для просмотра постов, которые алгоритмы соцсети пометили как “деликатные материалы”, пользователям необходимо дополнительно подтверждать свое решение ознакомиться с ними:

17 июня Twitter начал тестировать новую функцию. Пользователи устройств на iOS получили возможность публиковать на своих страницах не только текст, фото и видео, но и аудиосообщения длительностью до 140 секунд. Однако к модерации деликатного контента формате аудиозаписей соцсеть оказалась неготова.

Уже в день тест-запуска этой функции пользователи начали использовать ее для записи, например, звуков порно. Один из пользователей в комментариях под постом официального аккаунта соцсети показал пример такого аудиосообщения и спросил: “Вы этого хотели?.

Is this what y’all want?pic.twitter.com/eMBZaLK4Se

— DANNY 👑 (@Danny_Walterr) June 17, 2020