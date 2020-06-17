В настоящее время записывать и публиковать аудиосообщения могут только пользователи приложений для iPhone и iPad. Появится ли такая функция для пользователей Android-устройств и когда это произойдет, не сообщается. Прослушивать и отвечать на такие посты могут все пользователи.

Ранее социальная сеть Instagram внедрила новую функцию “Guides”, которая предназначена для создания пошаговых инструкций.