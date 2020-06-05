Об этом сообщает американское издание The Hill.

Уточняется, что медиафайл продолжительностью около четырех минут, опубликованный на странице Трампа, был обозначен как “заблокированный в связи с жалобой правообладателя”.

В ролике Дональд Трамп высказывался о смерти Джорджа Флойда. Президент говорил о “насилии и анархии со стороны левых группировок” и “большой трагедии”, а также о работе правоохранительных органов.

При этом речь Трампа на видео сопровождалась снимками и дорожками, снятыми во время протестов в США.

Сообщается, что команда Дональда Трампа обвинила социальную сеть и основателя Twitter Джека Дорси в цензуре “объединяющего и жизнеутверждающего послания от президента”. Также в компанию обратились с вопросом о том, кто подал жалобу на видео и какое авторское право было нарушено.