Об этом сообщает американское издание The Hill.
Уточняется, что медиафайл продолжительностью около четырех минут, опубликованный на странице Трампа, был обозначен как “заблокированный в связи с жалобой правообладателя”.
В ролике Дональд Трамп высказывался о смерти Джорджа Флойда. Президент говорил о “насилии и анархии со стороны левых группировок” и “большой трагедии”, а также о работе правоохранительных органов.
При этом речь Трампа на видео сопровождалась снимками и дорожками, снятыми во время протестов в США.
Сообщается, что команда Дональда Трампа обвинила социальную сеть и основателя Twitter Джека Дорси в цензуре “объединяющего и жизнеутверждающего послания от президента”. Также в компанию обратились с вопросом о том, кто подал жалобу на видео и какое авторское право было нарушено.
- Накануне в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.