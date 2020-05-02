Об этом сообщили #Буквам сообщили в департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Украины в ответе на информационный запрос.
“С целью выявления простудных заболеваний среди персонала учреждений, осужденных и лиц взятых под стражу, медицинскими работниками проводится ежедневный температурный скрининг бесконтактными инфракрасными термометрами”, – говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках профилактки COVID-19 приостановлены краткосрочные и долгосрочные визиты родственников и других лиц, а также приостановлено перемещение между учреждениями осужденных и лиц, заключенных под стражу, кроме случаев необходимости оказания неотложной стационарной медицинской помощи.
- Ранее сообщалось, что секретарь “Черновицко-буковинской епархии” Украинской православной церкви Московского патриархата Архимандрит Никита (Андрей Петрович Сторожук) пришел в редакцию газеты “Молодой буковинец” в Черновцах и демонстративно кашлял на работников, чтобы издание закрыли на карантин.