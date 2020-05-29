В УЦОКО рассказали, как будет проходить ВНО-2020

Об этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире “Сніданку з 1+1”.
“Раньше абитуриенты имели примерно 30-35 минут для того, чтобы пройти все процедуры. В этом году мы увеличили это время, и оно продлится час. Также введено новое правило – каждому участнику ВНО в пропуске будет указано маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования. Всех участников разделят на небольшие группы, и они будут заходить в свое время”, – пояснила она.
Вакуленко рассказала, что во время тестирования абитуриенты будут в масках, но их можно снять и заменить. Однако, по ее словам, находиться в аудитории без маски нельзя.
Также во время прохождения тестирования разрешено пить воду.
В УЦОКО посоветовали иметь при себе индивидуальные санитайзеры, а также сухие салфетки.
Максимальная допустимая температура тела, при которой будут пускать на тестирование – 37,2.
“Если у участника ВНО обычная температура тела выше нормы, то ему следует взять справку у семейного врача или терапевта о том, что она не связана с коронавирусом, а индивидуальным состоянием”, – отметила Вакуленко.
- Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки Украины опубликовали даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году.
- Также в Минобразования назвали даты проведения пробного ВНО.