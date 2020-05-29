В УЦОКО рассказали, как будет проходить ВНО-2020

В этом году для участников внешнего независимого оценивания (ВНО) увеличили сроки допуска к пунктам тестирования в связи с карантином. Также дети должны будут соблюдать социальную дистанцию.

Об этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире “Сніданку з 1+1”.

“Раньше абитуриенты имели примерно 30-35 минут для того, чтобы пройти все процедуры. В этом году мы увеличили это время, и оно продлится час. Также введено новое правило – каждому участнику ВНО в пропуске будет указано маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования. Всех участников разделят на небольшие группы, и они будут заходить в свое время”, – пояснила она.

Вакуленко рассказала, что во время тестирования абитуриенты будут в масках, но их можно снять и заменить. Однако, по ее словам, находиться в аудитории без маски нельзя.

Также во время прохождения тестирования разрешено пить воду.

В УЦОКО посоветовали иметь при себе индивидуальные санитайзеры, а также сухие салфетки.

Максимальная допустимая температура тела, при которой будут пускать на тестирование – 37,2.

“Если у участника ВНО обычная температура тела выше нормы, то ему следует взять справку у семейного врача или терапевта о том, что она не связана с коронавирусом, а индивидуальным состоянием”, – отметила Вакуленко.