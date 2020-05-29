Covid-19 Украина

обновлено 29.05.2020 в 14:02

Всего:

22811(+429)

Болеют:

+495(+429)

Выздоровели:

8934(+444)

Умерло:

679(+10)

15:40 ROSALÍA с Трэвисом Скоттом презентовали совместный клип на сингл «TKN»
15:19 Суд признал обыск музея Гончара незаконным
15:15 В УЦОКО рассказали, как будет проходить ВНО-2020
15:08 Украина ожидает одобрения кредита МВФ на 5 млрд долларов 5 июня – Шмыгаль
15:02 В июне Чернобыль откроют для туристов, но с ограничениями
14:50 «Ситуация обострялась каждый день»: Мэр Броваров прокомментировал перестрелку в городе
14:43 Как будут выглядеть камеры автофиксации нарушений ПДД, которые заработают с 1 июня
14:41 Джастин Бибер опубликовал снимок на фоне матерного слова
14:26 Еврокомиссия одобрила выделение Украине 500 млн евро
13:51 Украинская рок-группа «Пирятин» выпустила второй альбом
13:34 В Vodafone из-за сбоя недоступны звонки
13:31 Перестрелка в Броварах: в Киевской области введен план-перехват
13:07 Кличко дал Последний звонок для выпускников киевских школ
12:53 В Киеве за сутки – 56 новых случаев COVID-19
12:51 Леди Гага выпустила долгожданный шестой альбом «Chromatica»
12:24 Беспорядки в США: протестующие сожгли полицейский участок, – фото
12:13 С 1 июня в метро Киева будут вводить ограничения на вход
11:55 Масштабная перестрелка в Броварах: задержаны уже 11 человек
11:24 Бостонский марафон отменили из-за коронавируса впервые за 124 года
11:21 Названы причины перестрелки в Броварах
10:03 В Twitter отреагировали на указ Трампа против «цензуры» в соцсетях
09:54 Санврач Ляшко: «Тотального карантина больше не будет»
Партнерский материал
09:25 Новое решение для быстрого запуска продаж в Сети
09:10 Кабмин ухудшил прогноз падения ВВП в Украине
08:38 Сегодня Украину накроют дожди, на западе ожидается сильный ветер
08:05 Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой
07:32 Зеленский посмертно наградил полковника Межакова
02:22 Трамп подписал специальный указ против соцсетей 
02:00 Киевский полицейский был задержан через расстрел черногорского «наркоторговца», – СМИ
01:17 Цукерберг раскритиковал Twitter за реакцию на посты Трампа. Гендиректор Дорси ответил
00:40 Melanie C презентовала клип на песню Blame It On Me
00:22 Апелляциионная палата ВАКС отправила Микитася под стражу

В УЦОКО рассказали, как будет проходить ВНО-2020

В этом году для участников внешнего независимого оценивания (ВНО) увеличили сроки допуска к пунктам тестирования в связи с карантином. Также дети должны будут соблюдать социальную дистанцию.

Пятница, 29 мая 2020, 15:15

Об этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире “Сніданку з 1+1”.

“Раньше абитуриенты имели примерно 30-35 минут для того, чтобы пройти все процедуры. В этом году мы увеличили это время, и оно продлится час. Также введено новое правило – каждому участнику ВНО в пропуске будет указано маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования. Всех участников разделят на небольшие группы, и они будут заходить в свое время”, – пояснила она.

Вакуленко рассказала, что во время тестирования абитуриенты будут в масках, но их можно снять и заменить. Однако, по ее словам, находиться в аудитории без маски нельзя.

Также во время прохождения тестирования разрешено пить воду.

В УЦОКО посоветовали иметь при себе индивидуальные санитайзеры, а также сухие салфетки.

Максимальная допустимая температура тела, при которой будут пускать на тестирование – 37,2.

“Если у участника ВНО обычная температура тела выше нормы, то ему следует взять справку у семейного врача или терапевта о том, что она не связана с коронавирусом, а индивидуальным состоянием”, – отметила Вакуленко.

 

Теги: , ,

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться