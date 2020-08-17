В Управлении государственной охраны уверяют, что не следили за съемочной группой программы "Схемы: коррупция в деталях", а также заявляют, что открыты к любым проверкам.

Об этом сообщает УГО на своей странице в Facebook.

“Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины пределах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленном наблюдении за съемочной группой “Схем”. Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам”, – говорится в сообщении .

Отмечается также, что в Управлении государственной охраны “глубоко обеспокоены ситуацией с пожаром автомобиля съемочной группы “Схем”, ведь свобода слова является важным залогом развития демократического правового государства”.

“Уверены, что в ближайшее время виновные будут найдены и наказаны в рамках действующего законодательства Украины”, – добавили в УГО.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля работника программы “Схемы”. Дело квалифицировано как умышленное уничтожение.