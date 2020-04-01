Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.
Отмечается, что по словам члена муниципального совета Кэрол Марубби, это произошло из-за отсутствия людей, которые в данный момент находятся на карантине.
“Они любопытные козы, и я думаю, что им интересно, что происходит, как и всем“, – отметила она.
В частности, животные спокойно гуляют по опустевшим улицам города, ощипывая растения в садах и на клумбах.
Марубби добавила, что жители “невероятно гордятся“ животными и радуются “бесплатному развлечению“.
They definitely dgaf 🐐 pic.twitter.com/W2BjKCjKhw
— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020
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