Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Отмечается, что по словам члена муниципального совета Кэрол Марубби, это произошло из-за отсутствия людей, которые в данный момент находятся на карантине.

“Они любопытные козы, и я думаю, что им интересно, что происходит, как и всем“, – отметила она.

В частности, животные спокойно гуляют по опустевшим улицам города, ощипывая растения в садах и на клумбах.

Марубби добавила, что жители “невероятно гордятся“ животными и радуются “бесплатному развлечению“.

They definitely dgaf 🐐 pic.twitter.com/W2BjKCjKhw — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020