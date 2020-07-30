В Уганде убийцу одной из самых известных горных горилл по имени Рафик приговорили к 11 годам заключения.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Феликс Бьямукама признал себя виновным в убийстве гориллы и незаконном проникновении на территорию парка Бвинди.

По его словам, он и трое других отправились в парк с целью охоты на мелких животных, а Рафики он убил в целях самообороны.

Горилла пропала без вести 1 июня, а ее тело на следующий день обнаружила поисковая группа. Экспертиза показала, что Рафики был убит острым предметом, проникшим в его внутренние органы.

Животному на момент смерти было примерно 25 лет, он был лидером группы из 17 горных горилл. Они любили контактировать с людьми в заповеднике.

“Смерть Рафики делает группу нестабильной, и существует вероятность того, что она может распасться”, – отметил зоозащитник Башир Ханги.