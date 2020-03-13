В Венгрии киберполиция отслеживает и арестовывает "блоггеров", которые создают фейки о коронавирусе COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба департамента киберпреступности Национального бюро расследований Венгрии.

“Отдел киберпреступности Национального бюро расследований (KR NNI) постоянно отслеживает содержание фейков в Интернете после появления нового коронавируса в Венгрии”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за время отслеживания правоохранители уже провели четыре расследования по подозрению в “угрозе публичного преступления”.

В частности, они обнаружили статью, в которой содержалась неправдивая информация о том, что в январе 2020 года все больше людей в Венгрии были заражены новым коронавирусом. После этого сообщения в феврале 2020 года следователи арестовали 30-летнего Виктора С. (Sz. Viktort) и 44-летнюю Эрику Н. (N. Erikát), которые были допрошены в качестве подозреваемых.

Кроме того, 32-летний З. Акоша (Z. Ákos) также сделал ложные заявления о пандемии в онлайн-пространстве. Полиция разыскала этого человека и затем 11 марта 2020 года арестовала, проведя обыск в его доме, где было конфисковано оборудование для информационных технологий.