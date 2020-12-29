Об этом сообщает местное издание Magyar Nemzet.

COVID-паспорт – это два мобильных приложения, которые включают непосредственно сам паспорт с вашими общими данными и информацию о наличии защиты от COVID-19 на основании результатов тестов на коронавирус, проведенных за последние 14 дней, а также сделанных прививок.

Идентифицировать человека можно будет при помощи номера в специальном реестре и сертификата защиты от COVID-19, в который будут вносится данные о прививках, тестах и о том, болел ли владелец паспорта коронавирусом. Использовать паспорт можно будет внутри и Венгрии, и за границей.