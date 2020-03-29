В китайском городе Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса COVID-19, начали отменять жесткие карантинные ограничения, которые действовали в течение двух месяцев.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, в городе заработало метро. Также в Ухань прибыли первые скоростные поезда, но пассажиры из них могли только выйти. Уехать в другие города еще нельзя.

Данные меры позволили воссоединиться некоторым семьям, члены которых не виделись все это время из-за жесткого карантина.

При этом в Ухане еще остаются закрытыми магазины, а также перекрыты дороги. Согласно официальным данным, город можно будет покинуть с 8 апреля.

В конце января местные власти запретили въезжать или выезжать из Ухани. Население этого 11-миллионного города должно было оставаться дома. В Ухане работали только основные магазины, необходимые для обеспечения жизнедеятельности. Движение транспорта было остановлено.

Такие меры были предприняты, чтобы остановить распространение коронавируса.

Тем временем национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что 27 марта на материковой части страны зарегистрировали 54 новых случая COVID-19. Все они были обнаружены у граждан страны, прибывших из-за рубежа.

Сейчас на материковом Китае насчитывается более 81 тыс. случаев инфицирования. На Ухань приходится около 60 % заражений коронавирусом в Китае.

В то же время за последние недели количество заражений в городе резко уменьшилось. Последний подтвержденный случай COVID-19 в Ухане зарегистрировали 23 марта.