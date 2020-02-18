Об этом сообщает Reuters.
Лю Чжимин, директор больницы, умер в 10:30 утра. Это седьмой работник здравоохранения, ставший жертвой вируса. Его больница была предназначена для лечения исключительно больных коронавирусом.
По данным Национальной комиссии здравоохранения, общее число смертей в Китае возросло до 1868 человек. Подтверждено 1886 новых случаев инфекций, в общей сложности – 72 436.
Китайские власти уверяют, что стабилизация числа новых случаев является признаком того, что меры, которые они предприняли для сдерживания, работают.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.
- Украинцы, которые до сих пор находятся в китайском Ухане (провинция Хубэй), эпицентре вспышки смертельного коронавируса, будут эвакуированы и прибудут в Украину 19 февраля.
- Кабинет министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.
- Китайские исследователи заявили, что онкобольные имеют больших шанс заразиться коронавирусом COVID-19 и он может стать для них смертельно опасным.