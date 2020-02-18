Директор ведущей больницы в китайском городе Ухань, эпицентре вспышки коронавируса, скончался от этой болезни.

Об этом сообщает Reuters.

Лю Чжимин, директор больницы, умер в 10:30 утра. Это седьмой работник здравоохранения, ставший жертвой вируса. Его больница была предназначена для лечения исключительно больных коронавирусом.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, общее число смертей в Китае возросло до 1868 человек. Подтверждено 1886 новых случаев инфекций, в общей сложности – 72 436.

Китайские власти уверяют, что стабилизация числа новых случаев является признаком того, что меры, которые они предприняли для сдерживания, работают.

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По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.