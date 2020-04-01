Об этом сообщает местное издание China.org.
Больницу закрыли по причине сокращения количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.
Пациенты из больницы, которые еще не вылечились вследствие заражения COVID-19, были переведены или выписаны из отделения.
Больница с 9 февраля вылечила 1462 пациентов с COVID-19.
Также из больницы отпустили помощников врачей из Шанхая, Цзянсу, Чжэцзяна, Фуцзяня, Шаньдуна и Гуандуна. В больнице они проработали почти два месяца.
Предполагается, что больница может начать принимать пациентов с заболеваниями, отличными от COVID-19.
На данный момент 1733 пациента с COVID-19 ждут перевода в другие больнице. Из них 427 пациентов в тяжелом состоянии, еще 174 – в критическом состоянии.
- 5 февраля больница Хуошеншань (Huoshenshan), которую всего за 10 дней построили в китайском городе Ухань, начала принимать пациентов.