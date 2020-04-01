В Ухане (провинция Хубэй, Китай) закрыли модульную больницу, предназначенную для лечения пациентов, больных коронавирусом. Это больница, которую ранее построили за 10 дней.

Об этом сообщает местное издание China.org.

Больницу закрыли по причине сокращения количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

Пациенты из больницы, которые еще не вылечились вследствие заражения COVID-19, были переведены или выписаны из отделения.

Больница с 9 февраля вылечила 1462 пациентов с COVID-19.

Также из больницы отпустили помощников врачей из Шанхая, Цзянсу, Чжэцзяна, Фуцзяня, Шаньдуна и Гуандуна. В больнице они проработали почти два месяца.

Предполагается, что больница может начать принимать пациентов с заболеваниями, отличными от COVID-19.

На данный момент 1733 пациента с COVID-19 ждут перевода в другие больнице. Из них 427 пациентов в тяжелом состоянии, еще 174 – в критическом состоянии.