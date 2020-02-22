В китайском городе Ухань 20-летняя женщина, не имевшая симптомов коронавируса, сама того не понимая заразила пятерых своих родственников.

Об этом сообщает Reuters.

Медики изучают, какой путь передачи коронавируса, если он может распространяться даже бессимптомно.

В Американской медицинской ассоциации отметили, что исследовать все возможные пути передачи вируса пока не удалось.

“Ученые спрашивают, можете ли вы заболеть этой инфекцией и не заболеть (не иметь симптомов)? Ответ, очевидно, да”, – сказал доктор Уильям Шаффнер, эксперт по инфекционным заболеваниям из медицинского центра Университета Вандербильта.

Медики отметили, что это уже не первый случай, когда переносчики коронавирусной инфекции сами не имеют симптомов заболевания.

Согласно отчету доктора Мейюна Вана из Народной больницы университета Чжэнчжоу и его коллег, 10 января 20-летняя женщина отправилась из Уханя в Аньян и посетила нескольких родственников. Когда они начали болеть, врачи изолировали женщину и проверили ее на коронавирус. Первоначально у молодой женщины был отрицательный результат на вирус, но контрольный тест был положительным.

У всех пяти ее родственников развилась пневмония COVID-19, но по состоянию на 11 февраля у молодой женщины по-прежнему не было никаких симптомов, у нее не было лихорадки, респираторных симптомов, таких как кашель или боль в горле.