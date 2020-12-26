Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список лучших футбольных клубов в истории Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" в нем заняло 11 место.

Список опубликован на сайте УЕФА.

Речь идет о рейтинге лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов/ Кубка европейских чемпионов (1955-2020).

Как известно, престижный футбольный турнир Европы проводится с 1955 года. Сначала он назывался Кубком европейских чемпионов. С сезона 1991/1992 его формат изменился, и он получил название Лига чемпионов УЕФА.

Порядок футбольных клубов в рейтинге обусловлен количеством набранных очков с 1955 года в турнирах под эгидой УЕФА.

Командам начислялись 2 очка за победу и 1 – за ничью.

Первую строчку рейтинга занял мадридский “Реал”. Этот клуб завоевал больше всех трофеев – 13. “Реал” принял участие в 51 розыгрыше в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов. В целом за свои победы и ничьи клуб получили 607 баллов.

На втором месте мюнхенская “Бавария”, которая завоевала 6 трофеев. У клуба 495 очков.

На третьем месте – “Барселона”, которая 5 раз выигрывала трофеи. У клуба 459 очков.

Лучший украинский клуб в рейтинге – киевское “Динамо”, которое занимает 11-ю строчку (с 255 очками в активе).

Стоит отметить, что киевляне занимают наивысшую позицию среди клубов, которые ни разу не выигрывали Лигу чемпионов и не играли в финале турнира.

Донецкий “Шахтер” находится на 31-й позиции.