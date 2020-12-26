Covid-19 Украина

обновлено 26.12.2020 в 07:02

Всего:

1012167 (+0)

Болеют:

347814 (+0)

Выздоровели:

646772 (+0)

Умерло:

17581 (+0)

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25 декабря

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В Украине за сутки – более 7,7 тыс. новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 25 декабря, в Украине зафиксировали 7709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников.

Суббота, 26 декабря 2020, 08:28

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2888 человек;
  • летальных случаев – 121;
  • выздоровели – 5145 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 31 482 (в том числе методом ПЦР – 24621, методом ИФА – 6861).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1019876 человек;
  • выздоровели – 651 917 человек;
  • летальных исходов – 17 702;
  • проведения ПЦР-тестов – 5453446.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 106 486 случаев;
  • Винницкая область – 21 858 случаев;
  • Волынская область – 32 300 случаев;
  • Днепропетровская область – 56 356 случаев;
  • Донецкая область – 34 586 случаев;
  • Житомирская область – 38 219 случаев;
  • Закарпатская область – 27 754 случая;
  • Запорожская область – 51 250 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;
  • Киевская область – 56 942 случая;
  • Кировоградская область – 8 205 случаев;
  • Луганская область – 9 906 случаев;
  • Львовская область – 59 551 случай;
  • Николаевская область – 29 117 случаев;
  • Одесская область – 68 447 случаев;
  • Полтавская область – 34 341 случай;
  • Ровенская область – 40 195 случаев;
  • Сумская область – 39 848 случаев;
  • Тернопольская область – 33 328 случаев;
  • Харьковская область – 67 655 случаев;
  • Херсонская область – 16 917 случаев;
  • Хмельницкая область – 38333 случаи;
  • Черкасская область – 37 321 случай;
  • Черновицкая область – 39 293 случая;
  • Черниговская область – 28 943 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Теги: МОЗ, Коронавирус, Максим Степанов, одужали, померли, статистика

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