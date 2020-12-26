В Украине за сутки – более 7,7 тыс. новых случаев коронавируса

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2888 человек;
- летальных случаев – 121;
- выздоровели – 5145 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 31 482 (в том числе методом ПЦР – 24621, методом ИФА – 6861).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1019876 человек;
- выздоровели – 651 917 человек;
- летальных исходов – 17 702;
- проведения ПЦР-тестов – 5453446.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 106 486 случаев;
- Винницкая область – 21 858 случаев;
- Волынская область – 32 300 случаев;
- Днепропетровская область – 56 356 случаев;
- Донецкая область – 34 586 случаев;
- Житомирская область – 38 219 случаев;
- Закарпатская область – 27 754 случая;
- Запорожская область – 51 250 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;
- Киевская область – 56 942 случая;
- Кировоградская область – 8 205 случаев;
- Луганская область – 9 906 случаев;
- Львовская область – 59 551 случай;
- Николаевская область – 29 117 случаев;
- Одесская область – 68 447 случаев;
- Полтавская область – 34 341 случай;
- Ровенская область – 40 195 случаев;
- Сумская область – 39 848 случаев;
- Тернопольская область – 33 328 случаев;
- Харьковская область – 67 655 случаев;
- Херсонская область – 16 917 случаев;
- Хмельницкая область – 38333 случаи;
- Черкасская область – 37 321 случай;
- Черновицкая область – 39 293 случая;
- Черниговская область – 28 943 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Ранее Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- При этом Правительство разрешило ресторанам и кафе работать в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) до 7 утра.