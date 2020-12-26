В Украине за сутки – более 7,7 тыс. новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 25 декабря, в Украине зафиксировали 7709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2888 человек;

летальных случаев – 121;

выздоровели – 5145 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 31 482 (в том числе методом ПЦР – 24621, методом ИФА – 6861).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1019876 человек;

выздоровели – 651 917 человек;

летальных исходов – 17 702;

проведения ПЦР-тестов – 5453446.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 106 486 случаев;

Винницкая область – 21 858 случаев;

Волынская область – 32 300 случаев;

Днепропетровская область – 56 356 случаев;

Донецкая область – 34 586 случаев;

Житомирская область – 38 219 случаев;

Закарпатская область – 27 754 случая;

Запорожская область – 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;

Киевская область – 56 942 случая;

Кировоградская область – 8 205 случаев;

Луганская область – 9 906 случаев;

Львовская область – 59 551 случай;

Николаевская область – 29 117 случаев;

Одесская область – 68 447 случаев;

Полтавская область – 34 341 случай;

Ровенская область – 40 195 случаев;

Сумская область – 39 848 случаев;

Тернопольская область – 33 328 случаев;

Харьковская область – 67 655 случаев;

Херсонская область – 16 917 случаев;

Хмельницкая область – 38333 случаи;

Черкасская область – 37 321 случай;

Черновицкая область – 39 293 случая;

Черниговская область – 28 943 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.