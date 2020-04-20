Сегодня в Украине каждый пятый из всех инфицированных коронавирусом является медицинским работником.

Об этом в эфире “Прямой” заявил народный депутат из фракции “Европейской Солидарности” Артур Герасимов, сообщает пресс-служба партии.

Герасимов отметил, что несмотря на то, что в Украине количество больных коронавирусом в сравнении с другими странами мира не такое значительное, динамика инфицирования среди медицинских работников угрожающая и свидетельствует о полной неготовности власти к эпидемии.

“Посмотрите сейчас на ситуацию с коронавирусом. В общем карантин – это правильное решение. Вопрос в том, как он был организован – возможно ли было как-то по-другому сделать. Но принципиально это правильное решение. Но что делается с врачами? Они же незащищенные”, – заявил он.

По его словам, в Израиле доля больных врачей среди всех заболевших всего 4 процента. В Италии – 12 процентов. В Украине – каждый пятый.

“У нас на данный момент 5710 заболевших. Из них 1074 – врачи. Как можно было посылать врачей выполнять профессиональный долг, выполнять клятву Гиппократа – как можно было их не защитить? Им же не дали ничего. Я уже молчу про защитные костюмы. Я молчу о пульсоксиметрах. Молчу о ИВЛ. Но когда нет обычных масок и перчаток – это нонсенс”, – добавил Герасимов.

Нардеп подчеркнул, что снова, как это было в начале российской агрессии, волонтеры, меценаты и активисты вынуждены обеспечивать врачей необходимыми защитным снаряжением и оборудованием.