Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“В данный момент в учреждениях охраны здоровья находятся 757 человек, из них 37 детей. В критическом состоянии, то есть те, кто нуждается в интенсивной терапии, сегодня находятся 33 человека”, – рассказал Ляшко.

По его словам, чаще всего госпитализация больных COVID-19 происходит на 3-7 день c момента появления симптомов.

“Наша динамика показывает, что больше всего госпитализация больных коронавирусной болезнью происходит на 3-7 день от момента появления симптомов… Мы в очередной раз призываем при появлении симптомов сразу обращаться к своему семейному врачу или на номер 103. Там есть врачи, которые должны предоставить консультацию и выбрать тактику дальнейшего лечения больного коронавирусной болезнью. Самолечение – недопустимо”, – подчеркнул Ляшко.

(На видео – с 1:30)