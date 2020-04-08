Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
“В данный момент в учреждениях охраны здоровья находятся 757 человек, из них 37 детей. В критическом состоянии, то есть те, кто нуждается в интенсивной терапии, сегодня находятся 33 человека”, – рассказал Ляшко.
По его словам, чаще всего госпитализация больных COVID-19 происходит на 3-7 день c момента появления симптомов.
“Наша динамика показывает, что больше всего госпитализация больных коронавирусной болезнью происходит на 3-7 день от момента появления симптомов… Мы в очередной раз призываем при появлении симптомов сразу обращаться к своему семейному врачу или на номер 103. Там есть врачи, которые должны предоставить консультацию и выбрать тактику дальнейшего лечения больного коронавирусной болезнью. Самолечение – недопустимо”, – подчеркнул Ляшко.
(На видео – с 1:30)
- В Украине по состоянию на утро 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 206 новых случаев. Это наибольшее количество случаев заражения, которое было зафиксировано за сутки в Украине с начала вспышки вируса.
- Летальные случаи среди пациентов с коронавирусом COVID-19 зафиксированы уже в 16 областях Украины.