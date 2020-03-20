В Черновицкой области зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество случае в стране достигло 39.

Об этом сообщили в официальной Telegram-канале МОЗ “Коронавирус_Інфо”.

“По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19. 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области”, — говорится в сообщении.

Ситуация по стране следующая:

Также 20 марта стало известно, что в Черновцах выздоровел мужчина, который первым в Украине заболел коронавирусом COVID-19.

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