Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

По состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19. Всего 8 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.