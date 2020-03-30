Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
По состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
Всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19. Всего 8 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
- Ранее стало известно, что внефракционный народный депутат Анна Скороход заболела COVID-19.
- У народного депутата от партии “Слуга народа” Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавирусом.
- Народный депутат от группы “Довира” Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус, мог контактироватьс 12 коллегами во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и использования природных ресурсов.