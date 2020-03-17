В Украине зафиксировано 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14.

Об этом сообщили в Telegram-канале МОЗ Украины “Коронавірус_Інфо”.

“По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных”, — говорится в сообщении.

Новые случаи заражения были зафиксированы в Киевской области (44-летний мужчина, который накануне был за границей) и Черновицкой областях (33-летняя женщина, лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей в возрасте 1 год и 9 месяцев и 6 месяцев).

“Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая”, — отметили в МОЗ.

Также сообщается, что один из новых случаев — летальный. Из-за COVID-19 в Черновицкой области погибла 33-летняя женщина. Таким образом, количество смертей из-за коронавируса в Украине возросло до двух.

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. 16 марта в Киеве зафиксировано еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу.