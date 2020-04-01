По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных подтвержденных ПЦР-исследованием случаи COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19.

“В общем 13 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме”, – говорится в сообщении.