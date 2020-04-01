Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных подтвержденных ПЦР-исследованием случаи COVID-19.
Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19.
“В общем 13 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме”, – говорится в сообщении.
- В Киеве всех больных с воспалением легких будут тестировать на наличие коронавируса COVID-19.
- В Киеве создан и уже работает специальный мониторинговый центр для контроля за соблюдением жителями столицы правил самоизоляции.