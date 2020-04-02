Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19.
“В общем 19 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме”, – говорится в сообщении.
- По данным ЦОЗ 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.
- Смертность в Украине вследствие заражения коронавирусом COVID-19 сейчас в два раза меньше, чем в мире.