Об этом сообщает пресс-служба агентства в Facebook.
Отмечается, что Украина впервые за 120 лет оказалась в ситуации, когда погодные условия могут привести к ограничению в использовании воды. В случае маловодья условия пользования водой могут ограничить или изменить. При этом могут быть ограничены сбросы воды через плотины гидроэлектростанций.
Сообщается, что в таком случае приоритет будет поставлен в том, чтобы обеспечить украинцев водой для бытовых и питьевых нужд.
“По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно в этом году на украинских реках весеннее половодье будет отсутствовать. Кроме того, маловодье может привести к пересыханию малых водотоков”, – сказано в сообщении.
Также уточняется, что во временно оккупированном Россией Крыму к началу весны удалось накопить втрое меньше воды в основных водохранилищ, чем в аналогичный период прошлого года.
- Первый раз за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве метеорологическая зима в столицу так и не пришла.