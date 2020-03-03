В Государственном агентстве водных ресурсов рассказали, что из-за аномальной зимы и осени в Украине значительно обмелели водохранилища и реки.

Об этом сообщает пресс-служба агентства в Facebook.

Отмечается, что Украина впервые за 120 лет оказалась в ситуации, когда погодные условия могут привести к ограничению в использовании воды. В случае маловодья условия пользования водой могут ограничить или изменить. При этом могут быть ограничены сбросы воды через плотины гидроэлектростанций.

Сообщается, что в таком случае приоритет будет поставлен в том, чтобы обеспечить украинцев водой для бытовых и питьевых нужд.

“По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно в этом году на украинских реках весеннее половодье будет отсутствовать. Кроме того, маловодье может привести к пересыханию малых водотоков”, – сказано в сообщении.

Также уточняется, что во временно оккупированном Россией Крыму к началу весны удалось накопить втрое меньше воды в основных водохранилищ, чем в аналогичный период прошлого года.