По состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировано наибольшее количество заражений COVID-19 в сутки – 392 новых случая. Это антирекорд для нашей страны с начала вспышки. При этом число летальных случаев уже превысило 100.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, среди 392 новых заболевших есть 29 детей и 90 медицинских работников.

За сутки наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Киеве – 61 человек.

В течение суток скончались еще 10 человек (количество летальных случаев возросло с 98 до 108). Выздоровели еще 24 пациента (количество выздоровевших возросло со 119 до 143 человек).

В целом заболели 3764 человека, в том числе 260 детей и 684 медработника.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 241 случай; 12 человек выздоровели;

• Волынская область – 100 случаев; 4 человека скончались, 3 выздоровели;

• Днепропетровская область – 74 случая; 8 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 12 случаев, из которых 1 летальный; 1 пациент выздоровел;

• Житомирская область – 130 случаев, из которых 4 летальных; 1 человек выздоровел;

• Закарпатская область – 110 случаев; 4 летальных, 12 человек выздоровели;

• Запорожская область – 99 случаев, из которых 2 летальных; 12 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 356 случаев; 27 человек скончались, 18 выздоровели;

• город Киев – 612 случаев; скончались 11 человек;

• Киевская область – 230 случаев, из которых 9 летальных; 12 человек выздоровели;

• Кировоградская область – 192 случая, из которых 8 летальных;

• Львовская область – 152 случая; 6 человек скончались, 6 выздоровели;

• Луганская область – 4 случая заражения;

• Николаевская область – 14 случаев коронавируса;

• Одесская область – 70 случаев, из которых 1 летальный;

• Полтавская область – 27 случаев; 3 человека выздоровели;

• Ровенская область – 173 случая; 7 человек скончались, 8 выздоровели;

• Сумская область – 77 случаев, из которых 4 летальных; 2 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 287 случаев; 5 человек скончались, 15 выздоровели;

• Харьковская область – 25 случаев, из которых 1 летальный; 1 пациент выздоровел;

• Херсонская область – 41 случай; 1 человек скончался, 1 выздоровел;

• Хмельницкая область – 34 случая, из которых 2 летальных; 3 пациента выздоровели;

• Черкасская область – 105 случаев заражения; 2 человека скончались, 4 выздоровели;

• Черновицкая область – 589 случаев, из которых 8 летальных; 21 пациент выздоровел;

• Черниговская область – 10 случаев, из которых 1 летальный.

На амбулаторном лечении находятся 2145 пациентов. Всего госпитализированы 1368 человек, из них 59 детей.

Среди 108 человек, которые умерли в результате осложнений, вызванных болезнью, 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85 %).

Всего в Украине исследовано 39 тыс. 84 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.