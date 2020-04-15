Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, среди 392 новых заболевших есть 29 детей и 90 медицинских работников.
За сутки наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Киеве – 61 человек.
В течение суток скончались еще 10 человек (количество летальных случаев возросло с 98 до 108).
Выздоровели еще 24 пациента (количество выздоровевших возросло со 119 до 143 человек).
В целом заболели 3764 человека, в том числе 260 детей и 684 медработника.
Ситуация по областям Украины следующая:
• Винницкая область – 241 случай; 12 человек выздоровели;
• Волынская область – 100 случаев; 4 человека скончались, 3 выздоровели;
• Днепропетровская область – 74 случая; 8 пациентов выздоровели;
• Донецкая область – 12 случаев, из которых 1 летальный; 1 пациент выздоровел;
• Житомирская область – 130 случаев, из которых 4 летальных; 1 человек выздоровел;
• Закарпатская область – 110 случаев; 4 летальных, 12 человек выздоровели;
• Запорожская область – 99 случаев, из которых 2 летальных; 12 пациентов выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 356 случаев; 27 человек скончались, 18 выздоровели;
• город Киев – 612 случаев; скончались 11 человек;
• Киевская область – 230 случаев, из которых 9 летальных; 12 человек выздоровели;
• Кировоградская область – 192 случая, из которых 8 летальных;
• Львовская область – 152 случая; 6 человек скончались, 6 выздоровели;
• Луганская область – 4 случая заражения;
• Николаевская область – 14 случаев коронавируса;
• Одесская область – 70 случаев, из которых 1 летальный;
• Полтавская область – 27 случаев; 3 человека выздоровели;
• Ровенская область – 173 случая; 7 человек скончались, 8 выздоровели;
• Сумская область – 77 случаев, из которых 4 летальных; 2 пациента выздоровели;
• Тернопольская область – 287 случаев; 5 человек скончались, 15 выздоровели;
• Харьковская область – 25 случаев, из которых 1 летальный; 1 пациент выздоровел;
• Херсонская область – 41 случай; 1 человек скончался, 1 выздоровел;
• Хмельницкая область – 34 случая, из которых 2 летальных; 3 пациента выздоровели;
• Черкасская область – 105 случаев заражения; 2 человека скончались, 4 выздоровели;
• Черновицкая область – 589 случаев, из которых 8 летальных; 21 пациент выздоровел;
• Черниговская область – 10 случаев, из которых 1 летальный.
На амбулаторном лечении находятся 2145 пациентов. Всего госпитализированы 1368 человек, из них 59 детей.
Среди 108 человек, которые умерли в результате осложнений, вызванных болезнью, 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85 %).
Всего в Украине исследовано 39 тыс. 84 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что в данный момент нецелесообразно говорить о выходе страны из карантина, учитывая рост случаев заражения коронавирусом.