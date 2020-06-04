По состоянию на утро 4 июня в Украине зафиксировано 25 тысяч 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 588 новых случаев, что является антирекордом с начала вспышки в нашей стране.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

За сутки скончались еще 12 человек. В то же время выздоровели 602 пациента.

“На 4 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 25 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11042 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 1077 случаев;

• Волынская область – 986 случаев;

• Днепропетровская область – 957 случаев;

• Донецкая область – 174 случая;

• Житомирская область – 833 случая;

• Закарпатская область – 1257 случаев;

• Запорожская область – 469 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1491 случай;

• Кировоградская область – 526 случаев;

• город Киев – 3210 случаев;

• Киевская область – 1673 случая;

• Львовская область – 1915 случаев;

• Луганская область – 51 случай;

• Николаевская область – 295 случаев;

• Одесская область – 933 случая;

• Полтавская область – 272 случая;

• Ровенская область – 1905 случаев;

• Сумская область – 177 случаев;

• Тернопольская область – 1220 случаев;

• Харьковская область – 1166 случаев;

• Херсонская область – 179 случаев;

• Хмельницкая область – 497 случаев;

• Черновицкая область – 3481 случай;

• Черкасская область – 429 случаев;

• Черниговская область – 238 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июня в Центр поступило 1162 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 62 тыс. 300 сообщений о подозрении на COVID-19.

С начала вспышки проведено 392 тыс. 316 тестирований методом ПЦР.