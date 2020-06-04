Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
За сутки скончались еще 12 человек. В то же время выздоровели 602 пациента.
“На 4 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 25 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11042 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 1077 случаев;
• Волынская область – 986 случаев;
• Днепропетровская область – 957 случаев;
• Донецкая область – 174 случая;
• Житомирская область – 833 случая;
• Закарпатская область – 1257 случаев;
• Запорожская область – 469 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1491 случай;
• Кировоградская область – 526 случаев;
• город Киев – 3210 случаев;
• Киевская область – 1673 случая;
• Львовская область – 1915 случаев;
• Луганская область – 51 случай;
• Николаевская область – 295 случаев;
• Одесская область – 933 случая;
• Полтавская область – 272 случая;
• Ровенская область – 1905 случаев;
• Сумская область – 177 случаев;
• Тернопольская область – 1220 случаев;
• Харьковская область – 1166 случаев;
• Херсонская область – 179 случаев;
• Хмельницкая область – 497 случаев;
• Черновицкая область – 3481 случай;
• Черкасская область – 429 случаев;
• Черниговская область – 238 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июня в Центр поступило 1162 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 62 тыс. 300 сообщений о подозрении на COVID-19.
С начала вспышки проведено 392 тыс. 316 тестирований методом ПЦР.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- Внутреннее авиасообщение в Украине будет запущенно 5 июня, международное – 15 июня. Кроме того, с 5 июня ресторанам и кафе разрешат принимать посетителей внутри заведений. Предусмотрен и ряд других ослаблений с 5 июня.