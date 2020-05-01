В Украине за сутки подтверждено 455 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом в двух областях Украины за последние 24 часа новых больных не выявили.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 37 детей и 91 медик.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было обнаружено: в Черновицкой области (96), Киеве (52), а также в Ивано-Франковской области (37).

При этом ни одного случая COVID-19 не зафиксировано в Черниговской и Николаевской области (общее число зараженных там составляет 50 и 126 человек соответственно, как и 30 апреля).

За сутки скончались еще 11 человек. Количество летальных случаев возросло с 261 до 272 (из них 16 медработников). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85 %). В то же время выздоровели еще 175 пациентов. В общем выздоровели уже 1413 человек, из них 311 медработников (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).

В общей сложности за все время эпидемии в Украине заболели 10 тысяч 861 человек: из них 754 ребенка и 2154 медика.

В Украине уже исследовано на коронавирус 118 тыс. 545 образцов методом ПЦР (6942 тестирования проведено за последние сутки).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 425 случаев заражения, 3 из них летальные; 145 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 307 случаев коронавируса; 6 человек скончались, 64 выздоровели;

• Днепропетровская область – 364 случая заболевания, 3 из них летальные; 63 пациента выздоровели;

• Донецкая область – 70 случаев, из них 1 летальный; 12 человек выздоровели;

• Житомирская область – 390 случаев COVID-19; 10 человек скончались, 23 выздоровели;

• Закарпатская область – 432 случая, из них 9 летальные; 53 пациента выздоровели;

• Запорожская область – 260 случаев заражения; 5 человек скончались, 61 выздоровел;

• Ивано-Франковская область – 899 случая COVID-19; 51 человек скончался, 72 выздоровели;

• город Киев – 1453 случая заболевания; 25 человек скончались, 80 выздоровели;

• Киевская область – 694 случая коронавируса; 17 человек скончались, 74 выздоровели;

• Кировоградская область – 392 случая заболевания, из них 19 летальных; 114 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 454 случая COVID-19; 14 человек скончались, 87 выздоровели;

• Луганская область – 35 случаев заражения; 5 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 126 случаев заболевания; 2 человека скончались, 6 выздоровели;

• Одесская область – 296 случаев COVID-19; из них 3 летальные; 17 пациентов выздоровели;

• Полтавская область – 211 случаев заболевания; 7 человек скончались, 22 выздоровели;

• Ровенская область – 658 случаев COVID-19; 11 человек скончались, 62 выздоровели;

• Сумская область – 103 случая, из них 4 летальные; 62 человека выздоровели;

• Тернопольская область – 793 случая заражения; 14 человек скончались, 93 выздоровели;

• Харьковская область – 274 случая COVID-19, из них 4 летальные; 26 пациентов выздоровели;

• Херсонская область – 120 случаев, из них 2 летальных; 44 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 92 случая COVID-19; 5 человек скончались, 26 выздоровели;

• Черкасская область – 296 случаев заражения; 9 человек скончались, 63 выздоровели;

• Черновицкая область – 1667 случаев COVID-19; 44 человека скончались, 123 выздоровели;

• Черниговская область – 50 случаев заболевания, из них 4 летальные; 6 пациентов выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников.

В общей сложности нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 ребенка и 369 медиков.

К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.