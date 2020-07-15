Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.
За сутки скончались еще 15 человек. В общем с начала вспышки в Украине зафиксировано 1427 летальных случаев.
При этом выздоровели 977 человек. С начала вспышки преодолели коронавирус 28 тысяч 131 пациент.
За все время эпидемии в Украине заболели 55 тысяч 607 человек.
Наибольшее количество новых случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировано: во Львовской области (171), Харьковской области (64), Закарпатской области (57) и Киеве (147).
При этом новых случаев не выявили только в Кировоградской области.
- Ранее Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.