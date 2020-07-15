По состоянию на утро 15 июля в Украине подтверждено 836 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За сутки скончались еще 15 человек. В общем с начала вспышки в Украине зафиксировано 1427 летальных случаев.

При этом выздоровели 977 человек. С начала вспышки преодолели коронавирус 28 тысяч 131 пациент.

За все время эпидемии в Украине заболели 55 тысяч 607 человек.

Наибольшее количество новых случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировано: во Львовской области (171), Харьковской области (64), Закарпатской области (57) и Киеве (147).

При этом новых случаев не выявили только в Кировоградской области.