Об этом рассказал сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он сообщил, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус выявляют только в 30 % случаев заражения.

“Всемирная организация здравоохранения недавно провела исследование и сказала: во всех странах мира в среднем выявляют 30 % случаев коронавирусной болезни. Все остальные проходят бессимптомно, либо люди не обращаются за медицинской помощью с легкими симптомами и тому подобное. Это происходит во всех странах. Украина, наверняка, не исключение”, – отметил он.

По словам Ляшко, на основании этой информации МОЗ и Киевская школа экономики разработали модель, сравнивая ситуацию в Украине с данными ВОЗ.

“Если мы говорим, что в мире в среднем выявляют 30 %, в Китае в начале вспышки было 31 %, то Украина доходила в мае до 40-45 %… В среднем мы можем говорить, по их модели и информации, что в Украине в среднем, возможно, потенциально заболели 132 тыс. людей. Но эти данные не подтвержденные, это модельная ситуация“, – подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что для того, “чтобы подтвердить эти данные” в Украине проводят ИФА-тестирование, которое будет выборочно исследовать наличие иммунитета среди людей (в первую очередь в наиболее пострадавших населенных пунктах, где заболело много медиков).

(На видео – с 9:15)