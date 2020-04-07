Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
“У нас официальная статистика говорит о 1462 случаях, из них 104 ребенка”, – отметил он.
По словам Ляшко, в учреждениях охраны здоровья с диагнозом COVID-19 находится 691 человек (среди которых 34 ребенка). На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 30 людей.
Остальные заболевшие пребывают на амбулаторном лечении.
“Выздоровели с начала эпидемии уже 28 людей, в том числе двое детей и один медработник”, – уточнил Ляшко.
По его словам, процент заражений среди мужчин немного меньше, чем среди женщин.
“В половозрастной структуре преобладают женщины над мужчинами. 54,2 % случаев заболеваемости составляют именно женщины”, – рассказал Ляшко.
(На видео – с 2:44)
- В Украине по состоянию на утро 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 143 новых случая.
- В Украине за прошедшие сутки скончались 7 людей, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
- Ранее сообщалось, что 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.