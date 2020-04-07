В Украине коронавирусом COVID-19 заразились 104 ребенка, из них 34 были госпитализированы.

Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“У нас официальная статистика говорит о 1462 случаях, из них 104 ребенка”, – отметил он.

По словам Ляшко, в учреждениях охраны здоровья с диагнозом COVID-19 находится 691 человек (среди которых 34 ребенка). На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 30 людей.

Остальные заболевшие пребывают на амбулаторном лечении.

“Выздоровели с начала эпидемии уже 28 людей, в том числе двое детей и один медработник”, – уточнил Ляшко.

По его словам, процент заражений среди мужчин немного меньше, чем среди женщин.

“В половозрастной структуре преобладают женщины над мужчинами. 54,2 % случаев заболеваемости составляют именно женщины”, – рассказал Ляшко.

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(На видео – с 2:44)