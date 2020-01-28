В Украине до конца 2020 года будет введен общий реестр всей первичной недвижимости, что обяжет застройщиков выставлять на продажу только зарегистрированные в нем квартиры.

Об этом в эфире ObozTV рассказала замглавы фракции “Слуга народа”, представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Елена Шуляк, сообщают #Буквы.

Новые правила призваны защитить инвесторов, решить проблему долгостроев и двойных продаж квартир на первичном рынке.

По словам Елены Шуляк, с 2015 года украинцы ежегодно вкладывают в первичную недвижимость более 1 млрд евро и при этом инвестиции остаются незащищенными.

“Украинцы могут инвестировать свои деньги в метры квадратные, а потом оказывается, что у дома вообще не было разрешительных документов … Где-то было откровенное мошенничество, где-то не хватило средств у застройщика … Это проблема глобального масштаба для Украины”, – отметила Шуляк.

Нардеп уверяет, что в Украине до конца текущего года вполне реально сделать невозможным незаконное строительство.

Над соответствующим решением сейчас работает комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства совместно с Минюстом и экспертной средой.

“Это можно сделать таким путем. Застройщик сначала получает все разрешительные документы, а затем добавляется в реестр: причем там регистрируется не просто дом, а каждая квартира. Продавать квартиры он сможет только тогда, когда их внесут в реестр. Нет квартир в реестре – продавать ничего не можешь. А в реестр можешь попасть только тогда, когда есть все разрешительные документы. Регистратор все проверит”, – пояснила депутат Елена Шуляк.

Данный реестр также решит проблему с “надстройками”, когда проект 6-этажного дома в процессе строительства превращается в 20-этажный.

“Если разрешительная документация на 6 этажей – то регистрируются квартиры, расположенные на шести этажах. Хочешь продавать на 8, 9, 10? Надо изменить проектную документацию, получить все разрешения на изменение таких технических параметров. Застройщика проверят, зарегистрируют, и тогда уже люди смогут покупать”, – констатировала она.

А еще у инвесторов, которые приобрели квартиры, появится право голоса.

В комментарии #Буквам Елена Шуляк уточнила: “Когда вы приобрели право на квартиру, а застройщик решил изменить технические параметры, например, дополнительные этажи достроить. То мы предлагаем, чтобы изменение проекта было согласовано с теми, кто уже проинвестировал строительство”.