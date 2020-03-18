На территории Украины зафиксированы два новых случая коронавируса COVID-19. Общее количество заболевших в стране возросло до 16.

Об этом сообщили в Telegram-канале МОЗ Украины “Коронавірус_Інфо”.

“По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксированы 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2)”, — говорится в сообщении.

Таким образом, сегодня подтвердились два новых случая заболевания — в Киевской и Донецкой областях.

Под наблюдением врачей находится 51 пациент с подозрением на коронавирус и 103 человека, которые контактировали с пациентами с подтвержденным диагнозом.

“По данным региональных лабораторий, протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц”, — отметили в МОЗ.

Напомним, 17 марта в Украине были зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14. Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.