Об этом сообщили в Telegram-канале МОЗ Украины “Коронавірус_Інфо”.
“По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксированы 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2)”, — говорится в сообщении.
Таким образом, сегодня подтвердились два новых случая заболевания — в Киевской и Донецкой областях.
Под наблюдением врачей находится 51 пациент с подозрением на коронавирус и 103 человека, которые контактировали с пациентами с подтвержденным диагнозом.
“По данным региональных лабораторий, протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.
Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц”, — отметили в МОЗ.
Напомним, 17 марта в Украине были зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14. Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.
- Среди заболевших — народный депутат группы “Довира” Сергей Шахов. У него которого подтвердили коронавирус после его пребывания во Франции. Нардеп мог контактировать с 12 коллегами во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и использования природных ресурсов. Члены экологического комитета Верховной Рады, на заседании которого побывал нардеп Сергей Шахов, уходят на самоизоляцию.
- С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта. Остановлены международные пассажирские перевозки, а также перевозки между городами и областями стране. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах. Массовые собрания также запрещены.