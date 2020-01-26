В Украине еще не зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом nCoV 2019, вспышка которого наблюдается в Китае.

Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, сообщает Офис Президента Украины.

Сообщается, что в воскресенье, 26 января, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал руководство Министерства здравоохранения относительно ситуации с коронавируса, который распространяется из Китая, и мер, Минздрав принимает в связи с этим.

Министр Зоряна Скалецкая уверила, что сейчас в Украине не зафиксировано заражение этим вирусом, а три случая подозрения на коронавирус, выявленные ранее, оказались обычным гриппом.

Также глава МОЗ сообщила, что больницы, лаборатории, врачи и службы, ответственные за пересечение границ, подготовили порядок реагирования на заболевание.

“Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев касательно того, связаны ли они с китайским коронавирусом”, — отметила Зоряна Скалецкая.

В свою очередь замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что в Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен.

“Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания”, — подчеркнул он.

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Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

25 января лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются, и ситуация является непростой. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался.