По состоянию на среду, 4 марта, в Украине есть еще шесть подозрений на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

“В Украине находятся на исследовании шесть подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди изолированы. Некоторые образцы биоматериала уже находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение сегодняшнего дня”, – отметил он.

Ляшко также проинформировал, что состояние госпитализированного в Черновцах с коронавирусом мужчины удовлетворительное.

“По состоянию на сегодняшний день в Украине зафиксирован один случай коронавирусной инфекции COVID-19. Это тот человек, о котором мы сообщали вчера. Он находится в изоляции. Состояние удовлетворительное, температуры нет. Никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель слабеет. Человек чувствует себя хорошо”, – рассказал замминистра.

Он уточнил, что в данный момент продолжается температурный скрининг в пунктах пропуска через государственную границу. Так, за предыдущие сутки скрининг провели для более 111 тыс. человек на пропускных пунктах.

Ляшко подчеркнул, что специфичной терапии для лечения больных с вирусом COVID-19 не существует. Больным предоставляется симптоматическое лечение.

“Мы будем рекомендовать и рекомендуем семейным врачам начинать лечение и вести медико-санитарное наблюдение за каждым случаем. В случае массового распространения необязательно будет госпитализация. Если будут одиночные случаи, мы будем проводить госпитализацию для локализации вируса”, – рассказал замминистра.

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(На видео – с 13:39)