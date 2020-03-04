Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
“В Украине находятся на исследовании шесть подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди изолированы. Некоторые образцы биоматериала уже находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение сегодняшнего дня”, – отметил он.
Ляшко также проинформировал, что состояние госпитализированного в Черновцах с коронавирусом мужчины удовлетворительное.
“По состоянию на сегодняшний день в Украине зафиксирован один случай коронавирусной инфекции COVID-19. Это тот человек, о котором мы сообщали вчера. Он находится в изоляции. Состояние удовлетворительное, температуры нет. Никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель слабеет. Человек чувствует себя хорошо”, – рассказал замминистра.
Он уточнил, что в данный момент продолжается температурный скрининг в пунктах пропуска через государственную границу. Так, за предыдущие сутки скрининг провели для более 111 тыс. человек на пропускных пунктах.
Ляшко подчеркнул, что специфичной терапии для лечения больных с вирусом COVID-19 не существует. Больным предоставляется симптоматическое лечение.
“Мы будем рекомендовать и рекомендуем семейным врачам начинать лечение и вести медико-санитарное наблюдение за каждым случаем. В случае массового распространения необязательно будет госпитализация. Если будут одиночные случаи, мы будем проводить госпитализацию для локализации вируса”, – рассказал замминистра.
(На видео – с 13:39)
- Накануне в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.
- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.