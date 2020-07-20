Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
“НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne и Окружной прокуратурой Варшавы проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства”, – говорится в сообщении.
Следственные действия проводятся в офисах “Укравтодора”, компаний-участниц тендеров, а также по месту жительства бывших должностных лиц “Укравтодора” и граждан Польши – предполагаемых участников преступной организации.
В НАБУ подтвердили, что в Польше задержан бывший глава “Укравтодора” Славомир Новак.
Фото: Пресс-служба НАБУ
Новак проработал в “Укравтодоре” три года. С 2016 по 2018 годы в Украине было отремонтировано 6800 км дорог государственного и местного значения.
- В сентябре 2019 года сообщалось, что руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал в отставку.
- Он заявил, что принял решение подать в отставку по причине того, что получил новые предложения.