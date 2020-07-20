Антикоррупционные органы Украины и Польши проводят обыски на территории двух стран в рамках расследования деятельности бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

“НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne и Окружной прокуратурой Варшавы проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства”, – говорится в сообщении.

Следственные действия проводятся в офисах “Укравтодора”, компаний-участниц тендеров, а также по месту жительства бывших должностных лиц “Укравтодора” и граждан Польши – предполагаемых участников преступной организации.

В НАБУ подтвердили, что в Польше задержан бывший глава “Укравтодора” Славомир Новак.

Фото: Пресс-служба НАБУ

Новак проработал в “Укравтодоре” три года. С 2016 по 2018 годы в Украине было отремонтировано 6800 км дорог государственного и местного значения.